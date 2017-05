Le succès de la boulangerie française

Cette semaine, nous nous penchons sur une véritable passion française : la baguette ! Les Français consomment certes cinq fois moins de pain qu’au début du 20e siècle, mais ils y restent très attachés. Le métier d’artisan-boulanger continue quant à lui de susciter des vocations et de plus en plus de boulangeries françaises s’exportent même à l’étranger. Mais entre production artisanale et industrielle, quelle différence ? Que contient notre pain et qu’est-ce qui fait son succès ?