Kaliningrad : une enclave russe en Europe (Le Dessous des cartes)

Avant la Seconde Guerre mondiale, Kaliningrad était une ville allemande – Königsberg – au bord de la mer Baltique, il reste d’ailleurs quelques belles maisons colorées de cette époque. Königsberg est ensuite devenue Kaliningrad avec une architecture soviétique. Avec la fin de l’URSS, Kaliningrad est un petit territoire russe encerclé par des pays européens, la Lituanie et la Pologne. Dans cette ancienne ville allemande, on est plus proche de Berlin que de Moscou. La proximité de Kaliningrad avec Berlin constitue pour le Kremlin à la fois un avantage et un inconvénient : peur de voir les habitants de Kaliningrad perdre leurs valeurs, mais intérêt d’un avant-poste en Occident pour Vladimir Poutine, à l’heure où les relations se tendent entre Moscou, l’OTAN et l’Union européenne :

Source : Arte