Henri Guaino: « Nous marchons vers la guerre comme des somnambules » (TRIBUNE)

Dans un texte de haute tenue, l’ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy relève des analogies entre la situation internationale née de la guerre en #Ukraine et l’état de l’Europe en juillet 1914. pic.twitter.com/afKfxm6Yx8

«En 1914, aucun dirigeant ne voulait une guerre mondiale mais, tous ensemble, ils l’ont déclenchée. Et au moment du traité de Versailles aucun ne voulait une autre guerre mondiale mais, tous ensemble, ils ont quand même armé la machine infernale qui allait y conduire.»

«L’Occident s’est convaincu que si la Russie gagnait, elle n’aurait plus de limite dans sa volonté de domination. À l’inverse, la Russie s’est convaincue que si l’Occident faisait basculer l’Ukraine dans son camp, ce serait lui qui ne contiendrait plus son ambition hégémonique.»

«Si la guerre froide n’a pas débouché sur la troisième guerre mondiale, c’est parce qu’aucun de ses protagonistes n’a jamais cherché à acculer l’autre. Dans les crises les plus graves chacun a fait en sorte que l’autre ait une porte de sortie.»

Et il ne s'agit pas seulement pour les USA de détruire la Russie, mais aussi la France et l'Allemagne, afin que l'Europe n'existe plus.https://t.co/3GtEivNmEv

— François Roby (@RobyFranois2) May 15, 2022