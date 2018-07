La France… rétrécit ! Elle a perdu 26 kilomètres carrés en cinquante ans

soit l’équivalent de la ville de Caen englouti par la mer. En cause, l’implacable érosion naturelle de son littoral. En Aquitaine, la côte recule de plus deux mètres chaque année. Partout ou presque, la mer gagne du terrain, et le phénomène s’accélère. L’érosion frappe toutes les côtes françaises : sableuses, calcaires ou granitiques. Fuir ? Construire des digues ? Que faire ? Résister à tout prix ? Comme ce propriétaire d’une villa de bord de mer qui, à ses frais, bâtit d’incroyables digues contre l’océan ? Ou reculer, comme à Lacanau ? La célèbre station balnéaire envisage l’impensable, une première mondiale : déplacer 1 500 commerces et logements, pour 500 millions d’euros ! La question se posera bientôt à tous ceux qui vivent près du rivage : un quart de la population française en 2040, contre vents et marées… Un reportage de Pierre Monégier, Vincent Piffeteau et Rémi Labed :

Source : “Envoyé Spécial” du 14 juin 2018