Affaire Urvoas/Solère : le directeur adjoint du “Point” espère que LREM exclura Solère

Jérome Béglé (directeur adjoint de la rédaction du Point) : « Jean-Jacques Urvoas, Garde des Sceaux, et Thierry Solère, député, savaient qu’ils faisaient une chose illégale car ils communiquaient par messagerie cryptée (Telegram). Solère qui visiblement est un âne oublie d’effacer ce message (…) Le Ministre lui a envoyé son petit rapport. On est en plein foutage de gueule. C’est là qu’on va voir si La République en Marche est un parti “neuf” qui n’accepte pas les vieilles méthodes. J’espère qu’une fois que les faits seront caractérisés et prouvés, Thierry Solère sera exclus ou en tout cas qu’il y aura contre lui une procédure d’exclusion. On ne peut pas accepter ça. Voilà quelqu’un qui a foulé au pied sciemment l’ordre judiciaire et la loi ! »