“Que proposez-vous concrètement ?” Poutine veut discréditer son adversaire à la présidentielle

Au cours de sa conférence de presse annuelle qui s’est tenue ce jeudi, Vladimir Poutine a été interrogé par Ksenia Sobtchak, vedette de télévision et candidate à la présidentielle de mars prochain, sur l’absence d’alternance en Russie. « Le véritable enjeu c’est d’avoir une opposition qui se manifeste avec un programme et un agenda clair, transparent et qui peut convaincre le peuple. Vous, vous êtes contre tout », a notamment répondu le président russe :