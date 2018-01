Crack dans le métro parisien : à certaines stations, des conducteurs ne marquent plus l’arrêt…

Des agents et des usagers de la RATP ont mené lundi une opération de tractage pour interpeller sur la présence accrue de toxicomanes dans certaines stations du nord de Paris. En effet, les consommateurs de crack ne se cachent plus et les stations de métro deviennent un lieu de deal où les usagers côtoient les toxicomanes au quotidien. Certains conducteurs décident alors de ne plus marquer l’arrêt à certaines stations pour assurer la sécurité des passagers. Pour lutter contre ces trafics, la RATP organise des maraudes en partenariat avec des associations. Mais cela ne saurait être suffisant selon des syndicats qui souhaitent des actions conjointes avec la police :