LA CRIMNELLE GESTION DE JEAN CASTEX

LA CRIMINELLE GESTION DE JEAN CASTEX



Je crois que la coupe déborde. Avec cette nouvelle odieuse conférence de presse de notre premier ministre qui décidément n’a rien d’un Winston Churchill mais tout d’un président du Conseil comme Henri Brisson le fut pendant quelques mois en 1898. Il a l’air débonnaire avec son accent qui trompe, il n’en est que plus autoritaire, incapable de gérer cette crise sanitaire pas si unique qu’il veut nous le faire admettre.



Comme l’a dit le professeur Raoult, les décisions gouvernementales sont prises sans réelles connaissances scientifiques. Elles sont émises par un Conseil Scientifique très éloigné des malades, et qui ne pense pas à soigner, donc à guérir, mais à martyriser par l’enfermement tout un peuple. Conseil scientifique qui vient d’être doublé par un Conseil Scientifique contradictoire composé de 30.000 médecins, 5000 hospitaliers qui sous le nom de Comité Santé Libre s’est donné pour but de nous tenir au courant de la réalité de ce virus et de répondre à la très mauvaise gestion gouvernementale. https://www.youtube.com/watch?v=uwXVAr8lHLQ&feature=youtu.be



Gestion qui met en péril la vie même de notre pays, et de nos propres vies en nous imposant des mesures totalement hors de propos. Comme le déclare, tous les soirs ou presque, l’excellent Pascal Praud à 20 heures sur Cnews, « ils sont fous ». Depuis dix mois, malgré toutes les mesures liberticides et souvent mortifères décidées par le couple Macron Castex, la Covid-19 joue avec nous, s’immisce là où elle se sent à l’aise c’est à dire chez les personnes de plus de 80 ans et dans les mieux familiaux. Comme le répète, je le cite encore, excusez-moi, le professeur Raoult, il est désormais prouvé que ce virus aime se propager là où on ne l’attend pas. Pas dans la rue, pas en croisant un passant même si celui-ci est malade, pas dans les restaurants, pas dans les salles obscures, ni même dans les transports en communs ou dans les avions si vous vous protégez d’un masque neuf. Non, la Covid aime la famille. Alors, à bas les masques SAUF chez vous, si vous êtes malade, et dans ce cas, isolez vous dans une chambre dans une quarantaine volontaire.



En fait, là où Castex et ses ministres ont tout faux, c ‘est de ne pas avoir isolé et de le faire maintenant les personnes à risque. Ces gens là ne sont pas des criminels. Ils sont prêts, si on leur demande gentiment, à s’isoler d’eux mêmes pour ne pas transmette le virus à leurs proches.



Alors, condamner tout un peuple, et des nations entières, à crever à petits feux, physiquement, et moralement et économiquement, c’est hautement criminel.



Oui, j’accuse comme je l’ai déjà fait dans une lettre ouverte ici-même, j’accuse nos dirigeants et en premier lieu Emmanuel Macron le beau parleur, et son serviteur Jean Castex, de nous conduire vers une véritable catastrophe. La Covid-19 est tellement satisfaite d’avoir réussi à misérabiliser les écoliers, les étudiants, les restaurateurs, les petits commerces, les PME, les gens du spectacle.



Alors quand je vois certains médias annoncer et semblent s’en réjouir que 45% des Français approuvent Emmanuel Macron et se félicite de sa politique, je me dis que, oui, la France est doublement foutue. D’avoir élu un financier inexpérimenté pour combattre un virus dont nul ne sait ce qu’il en adviendra.



Floris de Bonneville