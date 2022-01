En meeting dans l’Arizona, Donald Trump s’en prend aux démocrates (VIDÉO)

Aux Etats-Unis, Donald Trump se projette plus que jamais vers la présidentielle prévue fin 2024. L’ancien locataire de la Maison Blanche était à Florence (Arizona) le 15 janvier pour un grand meeting qui a rassemblé plusieurs milliers de sympathisants. Donald Trump qui bénéficie toujours d’une forte popularité auprès de ses militants s’en est pris ouvertement à Joe Biden. Et pour Drieu Godefridi, auteur et docteur en philosophie, l’ex-président possède encore beaucoup de pouvoir au sein du Parti républicain :

Source : RT France