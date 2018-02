Tueries aux USA : des Démocrates démagogues relancent le débat sur les armes, les Républicains tiennent bon

Rappelons que retirer leurs armes aux honnêtes gens ne découragera pas les délinquants d’utiliser les leurs et ne fera que les rendre plus vulnérables encore. Les tueries ont d’ailleurs systématiquement lieu dans les “gun free zones” (écoles, salles de cinéma ou de concert, etc.) où les assassins savent qu’ils ne risquent pas d’être abattus par d’honnêtes citoyens. La possession de fusils d’assaut est aussi un moyen pour les Américains de se prémunir et de décourager les abus et atteintes aux libertés de l’État fédéral :