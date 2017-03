En Lorraine, certains Français croient encore au made in France… et ils ont bien raison !

À Vagney, dans les Vosges, l’entreprise d’André Leidelinger confectionne cinq millions de paires de chaussettes par an, soit un quart de la production totale de la marque Olympia. Les trois quarts restants sont produits dans des pays d’Europe de l’Est. Pour le directeur de cette usine, il faudrait des réglementations simplifiées pour pouvoir rivaliser: « On est un peu comme dans une course dans laquelle on court avec d’autres concurrents dopés » :