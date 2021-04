Baptiste Marchais : “J’attends que cet État meure. Et je reviendrai sur les cendres !” (VIDÉO)

Sportif de très haut niveau, Baptiste Marchais est une des stars montantes de YouTube. Dans un entretien parfois musclé, l’influenceur se livre comme jamais auparavant. Il évoque son parcours d’athlète sportif, champion d’Europe au développé-couché (bench press) mais aussi son univers : la lecture, l’histoire, la bouffe et les amis parmi lesquels Tengo, Papacito, Christopher Lannes (La Petite Histoire et Tueurs en Séries sur TVLibertés) et beaucoup d’autres. Le passage le plus spectaculaire de l’entretien est la réponse à la question “vous voulez quitter la France ?”. Sur un ton particulièrement grave et sincère, le youtubeur qui amuse des centaines de milliers de personnes, Baptiste Marchais, donne une réponse qui ne manquera pas de susciter débat et polémique. Un entretien exclusif à découvrir maintenant :

Source : TV Libertés