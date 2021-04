Qui connaît Christophe Fauquenoy ?

Il a été retrouvé mort dans un hall d'immeuble à Villeneuve-d’Ascq, ses voisins évoquent son exaspération vis-à-vis du trafic de drogue.

Son histoire n'est pas très connue car on est malheureusement de plus en plus "habitué" à ces vengeances … pic.twitter.com/ahGfr0JXSJ

