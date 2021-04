Notre-Dame de Paris : Amélie, restauratrice, fait de nouveau resplendir les pierres des chapelles (RENCONTRE)

À l’occasion de notre visite exceptionnelle du chantier de Notre-Dame de Paris, organisée par l’établissement public en charge de la conservation et de la restauration de la cathédrale, Le Parisien est allé à la rencontre d’artisans qui depuis deux ans ont lancé les prémices de la restauration. Ainsi, Amélie Strack, 32 ans, restauratrice du patrimoine spécialisée dans la pierre et le métal est à l’œuvre depuis plusieurs mois sur deux “chapelles test”, Saint-Ferdinand et Notre-Dame-de-Guadalupe. Enfermées dans un caisson de bâches hermétiques on y entre par un sas. Choisies pour expérimenter et évaluer les processus de restauration, les deux chapelles sont désormais débarrassées des poussières de plomb qui contaminent encore le reste du chantier et leur restauration est achevée. Devant les murs de pierre resplendissants de la chapelle Notre-Dame de Guadalupe, Amélie Strack nous parle de son passionnant travail :