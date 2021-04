Notre-Dame-de-Paris : de l’incendie à la reconstruction (REPORTAGE)

C’est le “Kilomètre zéro” des routes de France. La cathédrale Notre-Dame-de-Paris incarne une place à part dans l’imaginaire français. Magnifiée grâce au roman éponyme de Victor Hugo, elle ravit longtemps au Louvre et à la Tour Eiffel le titre envié de “lieu le plus visité de France”. Jusqu’au drame. Il y a deux ans jour pour jour, un gigantesque incendie ravageait la cathédrale, emportant la célèbre flèche de Viollet-le-Duc. Deux ans plus tard où en sont les travaux ? Emmanuel Macron était sur place ce jeudi. Le chef de l’État a réaffirmé son objectif de réouverture pour 2024 :

Source : France 24