Maître de conférences à l’université Aix-Marseille et professeur de mathématiques, Vincent Pavan était l’invité d’André Bercoff, le 16 avril 2021, pour revenir sur l’étude publiée par l’Institut Pasteur le 17 décembre dernier, et qui conclut sur un “risque associé à la fréquentation des bars et des restaurants.”

Source : Sud Radio