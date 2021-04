Xavier : “Un trader qui rencontre Dieu” (ENTRETIEN)

Après une enfance dans une famille de tradition bouddhiste, une scolarité en province où il est pointé du doigt pour sa différence, le jeune Xavier commence des études supérieures et en sort brillamment pour rejoindre le monde de la finance internationale. Métier exigeant, pression, argent, fête, alcool, drogue… Le cocktail s’avère bénéfique car Xavier est obligé d’arrêter : tout ceci n’a plus aucun sens. Débute alors une longue pérégrination à travers le monde, à la rencontre de différentes spiritualités et sagesses, de forces occultes et, en fin de compte, de Dieu qui se présente un jour à lui. Il y a un an, Xavier a été baptisé. Sur le plateau d’Un Coeur qui écoute, le jeune homme partage ce soir, avec douceur et humilité, ce long trajet qui l’a mené à un Dieu d’amour :

Source : KTO