Patrick Buisson raconte 40 ans de “Décadanse” avec Charlotte d’Ornellas (VIDÉO)

Patrick Buisson remet en question la révolution sexuelle des années 60 et ses conséquences. Ancien directeur de Minute et de Valeurs Actuelles, l’ancien conseiller politique dénonce les promesses non tenues d’une libération sexuelle qui croyait émanciper les femmes par la contraception, le salariat, l’avortement, mais qui aura échoué à éradiquer les tabous. Avec une analyse historique et culturelle approfondie, Patrick Buisson explique comment cette révolution aurait plutôt mené à l’effondrement de la famille et à la désagrégation sociale. Un ouvrage qui invite à réfléchir sur les conséquences de cette libération sexuelle aujourd’hui encore :

