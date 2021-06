Immigration : “L’assimilation est impossible !” (Michel Geoffroy)

La sortie de son ouvrage sur la nouvelle guerre des mondes avait fait l’effet d’une bombe. Plus d’un demi-million de téléspectateurs avaient suivi un entretien annonçant une quatrième guerre mondiale qui a débuté en réalité à la fin du XXème siècle. Michel Geoffroy, énarque et haut fonctionnaire, revient avec un opuscule intitulé : “Immigration de masse – L’assimilation impossible”. Pour l’auteur, n’en déplaise aux “déni-oui-oui”, l’immigration extra-européenne va à la catastrophe. Elle transforme l’Europe en agrégats de communautés toujours plus étrangers les uns aux autres. L’assimilation est impossible. Pire : l’assimilation s’opère désormais à rebours. Michel Geoffroy appelle les peuples européens à tirer au plus vite les conséquences pour relever le défi civilisationnel que cette immigration de masse lance aux nations occidentales :

Source : TV Libertés