Le Raptor : “Je n’accepte pas la domestication” (VIDÉO)

Vidéaste, star de YouTube et des réseaux sociaux où il dépasse largement le million d’abonnés, Ismaïl Ouslimani, alias Le Raptor, a su imposer un style, un format, une personnalité et un discours dur, provocant et débarrassé de tout prêt-à-penser. Pour TVLibertés, et en exclusivité, il répond longuement à Martial Bild sur l’immense succès de ses vidéos, sur ses engagements politiques et sociétaux qu’il résume par cette phrase : “Il faut faire comme si le XXIe siècle n’avait pas existé afin d’éviter à l’humanité toute entière de traîner le fardeau et la honte que notre époque de timbrés constitue”. Un entretien événement à ne pas manquer !

Source : TV Libertés