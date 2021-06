Les pseudo-rebelles de “Quotidien” tentent de sauver le soldat Dupont-Moretti en diffusant la totalité de l’échange avec Damien Rieu (VIDÉO)

1️⃣ Twitter limite les vidéos à 2’20 2️⃣ La vidéo @CourrierPicard est mieux : elle montre votre violence devant une famille et enfant attablés 3️⃣ Je vous ai fait grâce de quelques moment d’indignité totale notamment celui où vous attaquez @JulienOdoul sur sa vidéo érotique. https://t.co/Fp5sSEHoZR

4️⃣ Le métier de @Qofficiel c’est LITTÉRALEMENT le montage vidéo. Que cette émission rage quand on utilise ses méthodes me laisse songeur.

5️⃣ Pourquoi votre équipe com n’a pas diffusé l’échange complet s’il est à votre avantage ?

5️⃣ Monsieur @bgriveaux appréciera ce bonus ⤵️ pic.twitter.com/sNAZPQdEC7

— Damien Rieu (@DamienRieu) June 15, 2021