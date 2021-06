Saint Louis, le plus grand des Capétiens (La Petite Histoire)

Roi juste et équitable qui aura marqué son temps au point d’être canonisé, Saint Louis reste aujourd’hui encore considéré comme le modèle du roi chrétien. Cela n’est pas un hasard si le XIIIe siècle qui fut le sien est appelé « le siècle de Saint Louis ». Petit-fils de Philippe Auguste et grand-père de Philippe Le Bel, Louis IX s’inscrit parfaitement dans cette dynastie capétienne qui a forgé la France. Le roi était pieux, menait une vie ascétique et austère, mais a gouverné son royaume d’une main aussi juste que ferme, renforçant le royaume et allant jusqu’à prendre la croix à deux reprises pour défendre la foi. Retour sur le règne unique au monde de Saint Louis, le plus grand des rois de France :

Source : TV Libertés