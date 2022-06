Le RN et Marine Le Pen ont préféré sacrifier la droite nationale, démonstration

#legislatives Fil à dérouler ⬇️ J'ai fait les décomptes: Le #RN est qualifié dans 205 circonscriptions pour le 2nd tour. En additionnant les voix RN et #Reconquête , un candidat d'union aurait pu se qualifier dans 71 circos supplémentaires…

2. Soit 35 % de qualifiés en plus, un total de qualifications qui flirtait avec la moitié des circonscriptions. Voilà la hauteur du sacrifice que la stratégie d'épuration ethnique du #RN aura coûté à la droite nationale…

4. En Ariège, 0 qualification, alors que les 2 circos étaient accessibles. Les Alpes maritimes sont un cas d'école: sur 9 circos, 4 candidats RN qualifiés, on pouvait espérer 8 qualifications… Dans l'Allier, une qualif, le grand chelem était possible sur les 3…

6. Les candidats RN peuvent dire merci à leur état-major! Ces fins stratèges les ont envoyé au massacre, et la droite nationale avec, avec le sens tactique de Nivelle au chemin des Dames…

7. Et encore, évidemment, ces additions purement arithmétiques basées sur les résultats du 1er tour ne tiennent pas compte de la dynamique politique qu'une véritable #UnionDesDroites aurait permis de créer, à l'image de ce qui s'est passé pour la #NUPES .

8. Dans beaucoup de départements, une qualification pour le second tour se jouait à très peu de voix. On peut penser qu'une vraie dynamique de rassemblement aurait évidemment permis de gagner des qualifications supplémentaires par rapport aux 71 qui ressortent des chiffres.

9. La conclusion ? Le RN et @MLP_officiel ont préféré sacrifier la droite nationale et l'intérêt du pays à une logique d'épuration ethnique suicidaire. C'est criminel. Et pourtant il faudra bien surmonter le traumatisme. C'est la France 🇨🇵 qui est en jeu…

