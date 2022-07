Les corps francs, troupes de choc de la Grande Guerre (La Petite Histoire)

Dans le contexte figé de la guerre des tranchées, ce sont les corps francs qui ont rempli les missions les plus périlleuses en quête de renseignements. Ces unités d’élite, ancêtres des forces spéciales, avaient pour missions la destruction d’objectifs mais surtout la capture de prisonniers, directement dans la tranchée ennemie. Pour ce faire, l’entraînement et la sélection étaient rudes, et leur équipement comme leur encadrement étaient adaptés. Autonomes du reste de l’armée, ils étaient, avec les as du ciel, l’élite de ce premier conflit mondial :

Source : TV Libertés