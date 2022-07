Les États-Unis vers la sécession ? (Georges Clément)

Les États-Unis plus que jamais divisés ! A l’approche des élections de mi-mandat, les sujets de frictions dans la société américaine se multiplient : port d’arme, droit à l’avortement… Et avec un Joe Biden lucide seulement deux heures par jour, les démocrates sont aux abois. Il leur sera donc bien difficile de conserver leur majorité à la Chambre des représentants en novembre prochain. De son côté, Donald Trump est en embuscade. Accusé d’avoir fomenté un coup d’Etat en janvier 2021, que risque l’ancien président, gardera-t-il un rôle prépondérant au sein des Républicains, peut-il envisager un retour pour la prochaine présidentielle ? Georges Clément, président du Comité Trump France, répond à toutes ces questions et évoque aussi la politique internationale américaine avec la guerre en Ukraine :

Source : TV Libertés