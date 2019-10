Énorme carton pour la chaîne infos de Vincent Bolloré. Les ennemis de la liberté d’expression doivent être furieux :

L’émission a réuni 253.000 téléspectateurs et 1,4 % de part de marché. Entre 19h et 20h, CNews était deuxième chaîne info de France, derrière BFMTV (301.000 – 1,6%) mais largement devant LCI (182.000 – 1%) et Franceinfo (47.000 – 0,3 %).