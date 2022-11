Censuré, France Soir attaque Google : entretien avec Xavier Azalbert (VIDÉO)

C’est David contre Goliath ! En avril dernier, le directeur de la publication du site internet France Soir, Xavier Azalbert, s’est lancé dans un combat judiciaire contre Google. Le géant américain du web avait commencé par déréférencer le média français de son service Actu le 4 février 2021 pour cause de contenus jugés inappropriés, en cause des articles sur le covid-19. Le 17 février de la même année, après plusieurs avertissements, Google a supprimé sa chaîne YouTube, toujours pour cause de contenus “inappropriés”. Enfin, le réseau publicitaire de France Soir a été interdit le 14 août dernier pour avoir publié de la réclame sur des pages contenant des articles prohibés par Google. Face aux attaques contre son média, Xavier Azalbert, actuellement en appel, nous raconte son combat contre la censure et pour la liberté d’expression face aux avocats de la firme de la Silicon Valley…

Source : TV Libertés