Stanislas Rigault était l’invité de LCI pour parler du succès du déplacement d’Eric Zemmour à Toulon contre l’arrivée de l’Ocean Viking et de la politique migratoire d’Emmanuel Macron et Gérald Darmanin qui font rentrer toujours plus de migrants en France. Il a aussi dénoncé les agissements des militants écologistes qui s’attaquent aux honnêtes personnes et nuisent à la vie des Français :