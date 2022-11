« Une personne meurt du Covid toutes les dix minutes en France » : “Libération” prouve que le ministre François Braun ment

Pas question pour le ministre de la Santé, François Braun, de ne plus s’isoler après un test positif au Sars-Cov-2. «Même si la situation épidémique est plutôt calme depuis trois semaines, une personne meurt encore du Covid toutes les dix minutes en France ! C’est trop et on sait que, tôt ou tard, une nouvelle vague pourrait arriver», a-t-il répondu à un lecteur du Parisien, dans un entretien publié par le quotidien, le 11 novembre.

Un mort toutes les dix minutes, cela signifierait que chaque jour, environ 144 personnes décéderaient du Covid-19 en France. Un chiffre qui semble largement surestimé, ce qui a valu au ministre des accusations de catastrophisme sur les réseaux sociaux. D’après CovidTracker, le site de suivi de l’épidémie, qui s’appuie sur les données de Santé publique France, il y avait, au 10 novembre, 66 décès hospitaliers quotidiens, en moyenne sur les sept derniers jours, de personnes positives au Sars-Cov-2.

Début février, au plus fort de la vague hivernale, le nombre de décès hebdomadaire avait dépassé les 2 000, soit environ 300 par jour en moyenne.

Précisons par ailleurs que ces statistiques ne permettent pas de distinguer les patients effectivement décédés du Covid-19 de ceux qui présentaient seulement un test positif au moment de leur mort, et qui sont décédés d’autres causes.

