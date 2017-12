Une avocate dénonce la pédophilie qui “pullule dans les milieux politiques et médiatiques”

Maître Marie Grimaud (Avocate de l’association “Innocence en Danger”) était l’invitée de Jean-Jacques Bourdin sur RMC ce 13 novembre. Elle a saisi cette opportunité pour mettre sur la table l’ultime tabou qu’est la pédocriminalité dans notre pays, en lançant un appel à Emmanuel Macron et en proposant le hashtag #BalanceTonPédo… « J’aimerais bien entendre notre Président de la République s’exprimer sur les violences sexuelles faites aux enfants parce que ça, c’est une réalité ! Il y a eu le hashtag #BalanceTonPorc. Moi, j’aimerais bien qu’il y ait le hashtag #BalanceTonPedo ! Parce qu’aujourd’hui, des pédophiles en France, nous en avons des centaines qui pullulent dans les écoles, les associations sportives, et qui pullulent aussi dans les milieux politiques et médiatiques. Donc, il est grand temps de s’emparer de cette question-là et d’avoir des paroles politiques sur ces questions-là, et le changement de la loi en fait partie. Ces jugements-là (ndlr : un adulte acquitté après avoir eu une relation sexuelle avec une enfant de 11 ans – tombée enceinte – pour le motif qu’elle était, selon la justice, consentante) ne sont que le reflet de notre société. Aujourd’hui, nous ne voulons pas voir les viols d’enfants, nous ne voulons pas les entendre, et surtout, nous ne voulons pas les sanctionner. »

Source : RMC, 13 novembre 2017, 8h16