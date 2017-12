Vincent Lapierre à l’hommage national à Johnny

Le 5 décembre 2017, Johnny Halliday succombe à un cancer. Des millions de Français se sentent alors touchés par la mort du célèbre chanteur. Le choc est tel que l’État français organise des obsèques nationales où, en plus du Président de la République et des célébrités plus ou moins proches de la star, communient des centaines de milliers de personnes affligées par la mort de leur idole. Pourquoi une telle passion pour Johnny ? C’est ce que Vincent Lapierre et son équipe sont allés essayer de comprendre :