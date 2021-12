ET SI ZEMMOUR AVAIT RAISON SUR LA DECRHISTIANISATION! EN EXEMPLE: LA HOLLANDE

ET SI ZEMMOUR AVAIT RAISON ! EXEMPLE LA HOLLANDE





Et si Eric Zemmour avait raison de nous alerter sur ce grand remplacement silencieux qui se met en place non seulement en France, mais à travers l’Europe. La déchristianisation de nos familles, de pans entiers de la population est un fait absolu. Les problèmes que l’Église catholique vit avec les scandales largement exagérés de la pédophilie au sein du clergé, la regrettable décision de l’archevêque de Paris de se démettre de ses fonctions après de mauvaises et de réelles rumeurs, , avec l’abandon de l’enseignement catéchétique, ce pape si étrange que certains n’hésitent pas à désigner comme l’Anti-Christ dont Nostradamus aurait annoncé l’arrivée après l’incendie de Notre Dame de Paris. Toutes ces causes ne sont pas la seule explication de ce refus religieux chrétien.



L’islam s’est imposé à nous. Les petits musulmans apprennent le coran par cœur au point de préférer pour 57% d’entre eux, la loi coranique aux lois de la République Française à selon un sondage Nos églises sont de plus en plus désertées le dimanche, même si à Noël ou à Pâques, elles ont tendance à se remplir au nom de la tradition. Les crèches de notre enfance ont disparu de l’espace public au nom d’une laïcité laïcarde. Des associations vont même jusqu’à demander aux juges de faire déplacer des statues ou des calvaires.



Mais le pire est à venir si l’on prend l’exemple des Pays-Bas. Trouw Le cinquième quotidien hollandais vient de sortir une enquête tout à fait déprimante pour ceux qui croient encore un peu en Dieu fait homme…



Giulio Meotti du media israélien Aroutz Sheva a repris les informations du quotidien hollandais. En 38 ans, en Hollande, 400 églises ont été démolies ou transformées, comme cette église devenue en 1981 la mosquée Fatih. Ou la cathédrale d’Utrecht Sainte Catherine rachetée par un musée. Des églises transformées en restaurants, en appartements, en piscines, en terrains de jeux. Des 6000 églises qui demeurent, il est prévu que 80% soient désacralisées dans les dix ans à venir.. Le Bon Dieu a beaucoup de mauvais sang a se faire au pays des tulipes.



25 églises sont devenues mosquées, mais le pire, c ‘est ce chiffre : ils étaient 2.700.000 catholiques il y a 50ans. Ils seront 63.000 en 2030, dans moins de dix ans, autrement, demain. Ils sont un million de musulmans, et dans dix ans ?



.Le cardinal Wim Eijk lui-même a expliqué au journal De Gelderlander que le christianisme en Hollande est proche de sa fin.Dans dix ans, a-t-il dit, dans l’archidiocèse d’Utrecht, le plus grand et en théorie le plus actif de toute la Hollande, seules 15 des 280 églises actuelles continueront à célébrer la messe alors que les mosquées sont pleines…



Inutile d’aller plus loin. Vous avez compris que la déchristianisation ne touche pas que nos voisins.

Et que le grand remplacement se pointe à l’horizon de quelques années si rien n’est entrepris.





Floris de Bonneville