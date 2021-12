Alerte générale : Macron trahit une nouvelle fois sa promesse et évoque une possible obligation vaccinale : 4 doses par an à vie !

➡️ Tous les moyens de résistance seront autorisés ! #macron20h #MacronTF1 https://t.co/TUEvF0Da4R

— Florian Philippot (@f_philippot) December 15, 2021