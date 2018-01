Espionnage : les secrets des hommes de l’ombre dévoilés

Mettre en lumière les secrets des plus grands espions : tel est le défi de Rémi Kauffer, qui depuis des années et de nombreux ouvrages, éclaire le monde opaque du renseignement. Dans son dernier livre, “Les maîtres espions” (Éd. Perrin), Rémi Kauffer nous présente les as du secret et de la surveillance du XXe siècle. Une cinquantaine de portraits classés selon sept familles. Il est l’invité de “L’Entretien de l’intelligence économique” sur la chaîne France 24 :