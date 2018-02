L’affaire Mennel Ibitissem : tempête islamophobe ?

par Aldo Sterone

Islamo-critique, mais juste ! J’ai analysé les reproches qui sont faits à cette candidate musulmane. Malgré les profondes réserves que j’ai sur la glamourisation du voile que je considère comme un instrument d’oppression de la femme, je n’ai rien trouvé d’exceptionnel dans les commentaires qu’on lui reproche. Elle approuve Tariq Ramadan mais ce dernier enseigne à l’université d’Oxford et des hommes politiques de premier plan, comme Tony Blair, le considèrent comme un interlocuteur valable. Vais-je m’attendre à plus de discernement de la part d’une gamine qui veut devenir chanteuse ? Elle reposte une vidéo de Hassan Iquioussen et on déduit qu’elle serait antisémite. Mais la vidéo qu’elle partage de lui, en Français, n’a rien d’antisémite. C’est une vidéo sur la responsabilité de la mère et du père dans l’éducation des enfants. Elle aborde les attentats islamistes avec déni ce que beaucoup de musulmans font mais aussi des hommes politiques qui déclarent que les attentats n’ont rien avoir avec l’islam ! Elle semble regretter la fermeture d’une page Facebook qui a des ramifications vers Al-Nosra mais tres officiellement ce groupe terroriste « fait du bon boulot » selon les autorités françaises. Des journalistes, politiques et intellectuels ont présenté les groupes terroristes en Syrie comme des « sauveurs ».