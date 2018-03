Ils veulent vous mettre un implant dans le cerveau

Augmenter vos capacités cognitives, réparer vos pathologies ou sauvegarder votre mémoire : ils ont chacun un bon prétexte pour vous mettre un implant dans le cerveau. Qui sont ces chercheurs et ces startups qui s’intéressent de près à vos neurones ? Newton Howard, professeur en neurosciences à Oxford et fondateur de ni2o nous en dit plus. Il vient de mettre au point Kiwi, une puce de la taille d’un grain de riz qui pourrait réduire les effets de la maladie d’Alzheimer ou de Parkinson…