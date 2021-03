De l’État profond au gouvernement mondial (Valérie Bugault)

Le gouvernement mondial est sur de bons rails. Depuis le XVIIIème siècle, nous sommes entrés dans une ère interdisant le libre arbitre au profit de puissances financières qui se sont emparées du pouvoir et de la technologie. Aujourd’hui, la machine s’emballe. L’Etat profond, outil de l’oligarchie, a installé une dictature sanitaire dont le port du masque est le symbole de sa toute-puissance… le Grand Test de la soumission avant le Grand Reset, sorte de nouveau contrat social et environnemental permettant l’avènement d’un gouvernement mondial d’essence totalitaire. Pour empêcher un tel plan, Valérie Bugault, ancienne avocate fiscaliste reconvertie dans la géopolitique juridique et économique, propose de réformer le droit, moyen essentiel qui véhicule une culture, une conception du monde et de la vie en commun. Réformer notre droit, soumis au droit anglo-saxon utilisé comme arme de destruction des peuples. Valérie Bugault est l’invitée de “Politique &Eco” sur TV Libertés :