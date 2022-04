L’HALLALI CONTRE MARINE EST LANCE !

LA CAVALCADE ANTI MARINE EST LANCEE…



C est l’hallali. Pire qu’en 2017 ! la bête immonde est de retour, pour la troisième fois, vous vous rendez compte ? L’extrémiste de droite, beaucoup plus dangereuse que l’ extrémiste islamo-gauchiste, voudrait prendre le pouvoir, et nous enfermer dans un goulag de restrictions assassines.



Non, mais cette blonde sans la perruque de Brigitte, voudrait remplacer Emmanuel Macron à l’Élysée pour permettre, notamment, au peuple de s’exprimer par la voie du référendum. Pour, dit-elle, remettre de l’ordre en France, limiter l’immigration au minimum, s’occuper des Français d’abord.



Vous n’y pensez pas. Ce serait la mort de l’Europe, donc de la France. Ce serait aller à Moscou embrasser Poutine, éviter de payer des milliards au Conseil de l’Europe, interdire le masque et la vaccination… Vous n’y pensez-pas. Donc, la guerre est déclarée. Le front uni des anti-fachos est bel et bien revenu.



Regardes vos chaînes télé, vos magazines comme le Point qui consacre, folie furieuse, vingt pages à une interview de Jupiter. Regardez vos journaux : leurs unes nous balancent du Ma cron à tout va, ou alors du Marine déguisée en diabless.



Écoutez les Hollande et Sarkozy, les appels du monde du spectacle et des sportifs millionnaires, écoutez les. Même un évêque qui au lendemain de la visite du candidat Macron dans sa bonne ville de Strasbourg, Mr. Luc Ravel pour ne pas le nommer, en appelle à voter Macron. Oui, un évêque récemment nommé par le Pape François, encourage avec ce vote renégat, la GPA, l’avortement à 8 mois et 364 jours, l’euthanasie etc… Et puis il y a le président des Musulmans de France qui veut faire barrage à Marine Le Pen. Mais là, rien d’anormal puisqu’elle programme de dissoudre les Frères Musulmans dont l’ex UOIF fait partie.



Il y a même des étrangers qui se mêlent désormais de notre politique intérieure. Zelensky, bien sûr, qui aimerait bien un peu plus d’armements français, Greta Grunberg qui du haut de ses éoliennes en appelle à rejeter Marine Le Pen, le Premier Ministre du Luxembourg…



Par contre,selon Street Reporters l’archevêque de Cracovie, Mgr. Jedraszewski, a déclaré le 14 avril sans prendre position pour autant pour Marine le Pen, ce qui ne le regarde pas, que : « le président français porte le caractère manifestement satanique d’un Antéchrist d’une perversité rare et terrifiante ».



Mon Dieu, mais si jamais, et c ‘est heureusement encore possible, le 24 avril c ‘est le visage d’une femme qui apparaît à 20h00 sur vos écrans, imaginez la tête de tous ceux ( et celles pour parler comme eux ) qu’ils feront !



J’en ai d’avance, le plus grand plaisir.



Floris de Bonneville