Le 25 mars dernier, Yohan Pawer, youtubeur et influenceur politique, s’est infiltré dans un club de lecture pour enfant, animé par des “Drag-queen”, pour protester contre la tenue de cet atelier animé par des hommes travestis et destinés à un public très jeune. VA+ a reçu Yohan Pawer en direct sur Twitch pour discuter de l’influence de l’idéologie trans et woke et notamment de la volonté des drag-queens et de leur soutiens d’inculquer à des enfants la bonne morale LGBT :