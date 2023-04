La traite la plus taboue de l’Histoire ! (Christopher Lannes)

C’est la traite la plus longue, la plus massive, la plus meurtrière et la plus violente de l’histoire ; et pourtant, personne n’en parle. La traite arabo-musulmane, aussi appelée traite orientale, s’est étendue sur 13 siècles et a concerné plus de 17 millions d’esclaves noirs. À l’heure où l’on nous culpabilise, nous occidentaux, et que l’on nous accuse d’avoir été les seuls grands méchants de l’histoire, il est temps de procéder à un rééquilibrage historique plus que nécessaire sur un sujet complètement passé sous silence :