Patrick Buisson : “Le patriarcat protégeait les femmes” (ENTRETIEN)

Patrick Buisson est essayiste, journaliste, politologue, conseiller politique, sociologue et même anthropologue : il est un grand observateur des mutations sociales dans notre pays. Son dernier livre s’intitule Décadanse, comme le titre d’une chanson de Jane Birkin et Serge Gainsbourg, un couple emblématique de l’époque.

Après La Fin d’un monde, il poursuit sa déconstruction des déconstructeurs. « C’est au début des années 60 que commença à s’opérer une déliaison irrésistible entre le monde holiste du catholicisme et la culture moderne de l’autonomie individuelle qui allait tenir le haut du pavé à partir de mai 68. » Advient alors la société de consommation, du sexe comme des marchandises.

Dans La Fin d’un monde, il dépeignait le démontage, pierre par pierre, de la clé de voûte catholique, en France, en particulier dans sa dimension populaire. Dans Décadanse, il analyse le détricotage d’une autre clé de voûte : la femme. Détricotage de la femme en tant que mère, épouse, poutre maîtresse du foyer et femme tout court; puisqu’on voit aujourd’hui, après cinquante ans de combat pour la libération de la femme, que les femmes sont invisibilisées par les trans. La libération sexuelle a libéré l’homme, et pas la femme, avec l’aide de l’idiot utile féminisme.

Un livre passionnant, et décapant, dont il n’est pas certain que le magazine Marie-Claire lui décerne la mention « solaire » et « inspirant »…

00:00 Intro

02:40 La libération des femmes : une entourloupe du patriarcat ?

06:22 Réforme des retraites : la natalité diabolisée

08:36 #MeToo et le patriarcat : analyse

11:46 Les femmes des milieux populaires trahies par les bourgeoises

14:23 Le salariat, une fausse bonne idée pour les femmes ?

15:34 Une complicité de fait entre le féminisme et le capitalisme ?

18:50 Le fiasco des lois sur la contraception et l’avortement

21:44 La culture moderne, une “anthropofacture” ?

24:24 L’autonomie, ultime stade de la dépendance

26:59 Un nouveau patriarcat : le patriarcat d’État

29:21 Une lutte à l’intérieur du foyer ?

32:08 Les boomers : une génération maudite ?

36:45 Un rejet de l’héritage des boomers ?

38:57 La réussite de l’Occident liée à l’austérité de ses moeurs ?

43:11 L’immigration et le Grand Remplacement

46:40 Y-a-t-il des raisons d’espérer ?

49:22 Reconstruire Notre Dame : un motif d’espérance ?

52:06 Remerciements

Source : BV