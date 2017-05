Mexique : un prêtre poignardé en pleine messe à la cathédrale de Mexico

Un prêtre, Miguel Angel Machorro, a été poignardé lundi soir en pleine messe, dans la cathédrale de Mexico (Mexique), par un jeune homme de 28 ans. L’agresseur a indiqué aux autorités judiciaires s’appeler John Rock Schild et être un « artiste nord-américain », indiquent celles-ci. Pour le reste, il « fera usage de son droit au silence », a-t-il prévenu.

« L’agresseur a attrapé par le cou le prêtre et a tenté de l’égorger. Grâce à Dieu, le père Miguel Angel Machorro a pu se dégager, mais il a été blessé près du poumon avec un objet tranchant », a informé l’Eglise catholique. Le prêtre a été transféré, en hélicoptère, vers un hôpital de la capitale. Il se trouve « dans un état stable mais délicat », selon les autorités judiciaires. Située en plein coeur de la capitale, à deux pas du Palais national, la cathédrale de Mexico est l’une des plus grandes d’Amérique latine et l’une des plus visitées de la région.

