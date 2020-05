LA PSYCHOSE CONDUIT LES FRANÇAIS A SOUTENIR PHILIPPE!

LA PSYCHOSE AMENE LES FRANCAIS A ADORER LEUR PREMIER MINISTRE



Les Français sont ils vraiment des veaux ? Ce triste coronavirus nous aura, une fois de plus démontré cette expression. A moins que, comme l’a écrit Christian Jacq, les Français sont et resteront des ânes. Car, enfin, comment serait-il autrement si l’on en croit le sondage Paris-Match-Sud Radio réalisé par l’Ifop qui nous montre que 57 % des Français interrogés approuvent l action du Premier Ministre.



Après deux mois de mensonge, après une campagne sans précédent mortifère qui, tous les soirs à 19 heures 15, nous offrait la litanie des victimes de la Covid-19, après le manque de moyens donnés aux Français pour se protéger d’un virus inconnu. Après les incroyables propos d’un Édouard Philippe qui nous affirmait, sans trémolos dans la voix, que les masques étaient inutiles avant de nous les imposer par décret. Après plus d’un million d’amendes pour non respect du déconfinement



Oui, comment approuver à 57% ce Premier Ministre alors que les EPHAD connaissaient, à travers la France, une terrible hécatombe : plus de dix mille de nos grands parents y sont morts dans la solitude la plus sordide, sans que l’État ne vienne toujours à leur aide.



Et pour couronner le tout, ce Premier Ministre qui, jeudi soir était tout fier de délivrer les Français de leur obligation à ne pas circuler au delà de cent kilomètres. Oui, chers compatriotes, vous allez pouvoir prendre des vacances cet été. Ah, Monsieur Philippe, que vous êtes bon ! Pour vous remercier de votre sollicitude, mon vote vous est acquis où cas où vous vous présenteriez en 2022.



Je ne sais pas si vous avez ressenti le même sentiment, mais le ton paternaliste employé m’a donné l’impression d’être traité comme un gamin, comme un enfant à qui on donne une sucette pour avoir été sage pendant ses 55 jours de prison.



Ainsi donc, notre Premier Ministre nous donne l’autorisation d’aller parcourir la France, d’aller sur nos belles plages, sans savoir d’ailleurs si nous pourrons y bronzouiller un tant soit peu, d’aller profiter de la gastronomie régionale à un mètre les uns des autres.



A condition d’avoir les moyens de prendre le train ou sa voiture et de trouver un camping, un hôtel ou une chambre d’hôte qui respecte les normes sanitaires imposées par ce gouvernement qui craint comme la peste les effets de ce virus finalement beaucoup moins dévastateur que certaines maladies constantes.



Un tableau du monde nous apprend, par exemple, que à la date du 9 mars, 59 décès dus à la Covid-19 étaient recensés à travers le monde, contre 3014 provoqués par la tuberculose, 2430 par l’Hépatite B, 2216 par la pneumonie etc.. Certes, depuis le 9 mars la covid-16 tue chaque jour dans le monde environ 4500 personnes, mais ce chiffre a tendance à baisser pour s’éteindre comme une bougie dans quelques semaines ou quelques mois ( si l’on en croit le Professeur Raoult, par exemple ) alors que celui de ces maladies endémiques ne bouge pas et ne bougera pas.



Il n’en reste pas moins que la psychose entretenue avec talent par nos gouvernants provoque ce résultat à peine croyable d’un délire d’amour pour un Premier Ministre qui, avec son Président, n’ont pas vraiment tout fait pour combattre un virus dont ils savaient, dès le mois de décembre, qu’il pouvait être d’un danger omniprésent.

Une psychose générale que l’on décèle dans nos rues, sur nos plages où il est interdit de s’asseoir et de jouer, derrière les masques qui désormais nous sont imposés. Une psychose qui risque de mettre à mal le duo Macron-Philippe dont on verra s’il pourra résister à cette crise sans précédent.



Floris de Bonneville pour Bvoltaire et NDF