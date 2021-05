Candidate islamiste voilée sur une affiche : débat tendu entre Florian Philippot et Feïza Ben Mohamed (VIDÉO)

Candidate islamiste voilée sur une affiche : débat tendu entre Florian Philippot et Feïza Ben Mohamed (VIDÉO)

Depuis le début de la semaine, une candidate “En Marche” islamiste et voilée sur une affiche fait polémique. Dans “Morandini Live” ce mercredi 12 mai 2021 sur CNEWS, Florian Philippot et Feïza Ben Mohamed ont échangé sur le sujet, non sans exprimer leur désaccord de point de vue :