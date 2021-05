Le sport féminin laminé. Des bonhommes qui prendront quelques hormones pour faire baisser leur taux de testostérone resteront des bonhommes surtout si ils mesurent 1m90.

Bientôt la boxe ?

Courage à toutes les femmes, prévoyez une bonne assurance vie & handicap.

