Explosion des cas de transsexualisme : le rôle de la pollution chimique et des perturbateurs endocriniens

A l'occasion de la journée mondiale contre la #transphobie j'en profite pour faire un retour "environnemental" (et non politique) sur l'apparition de ce phénomène de société, qui n'existait pas plus fréquemment que les cas de "femmes à barbe" voici un siècle. — Laurent Ozon (@LaurentOzon) May 17, 2022

Mettons de côté les arrières-pensées politiques des 1% les plus riches qui utilisent ces questions ("le sociétal contre le social"), dans l'ensemble du monde occidental, afin de fragmenter les populations victimes de leur politique (progressistes contre conservateurs) . — Laurent Ozon (@LaurentOzon) May 17, 2022

La question du développement du phénomène #Trans et #LGBTQA pose la question des facteurs environnementaux qui peuvent expliquer l'apparition de ces phénomène de société (encore une fois en mettant de cotés l'aspect "regulation anti-sociale" du phénomène). — Laurent Ozon (@LaurentOzon) May 17, 2022

C'est l’enjeu soulevé par Our Stolen Future, le livre de Theo Colborn (1927-2014), qui révéla au monde plusieurs années après les observations de Rachel Carlson, l’enjeu de la génération des perturbateurs endocriniens sur « notre fertilité, notre intelligence et notre survie ». — Laurent Ozon (@LaurentOzon) May 17, 2022

Sujet du livre : la généralisation dans notre environnement et notre alimentation, de la présence de reprotoxiques ou anti-androgènes et ses effets biologiques, sociaux et enfin politiques est un fait de civilisation majeur dont aucun média n’a restitué l’importance vitale. — Laurent Ozon (@LaurentOzon) May 17, 2022

Les études sci. démontrent depuis 20 ans le rôle des perturbateurs endocriniens dans l’augmentation des malformations uro-génitales, la diminution des organes reproducteurs, les cancers des testicules, l’imposex, le déclin de la quantité et de la qualité du sperme, etc. — Laurent Ozon (@LaurentOzon) May 17, 2022

Chez les femmes, les effets de ces polluants sont : anomalies de la fonction ovarienne, développement de pathologies autrefois rares comme l’endométriose, dysfonctionnements de la gestation ou de l’implantation de l’embryon, ou troubles de la fertilité et de la sexualité, etc. — Laurent Ozon (@LaurentOzon) May 17, 2022

Ces travaux font l’objet de tirs de barrage des lobbies de l’agro-chimie tandis que les organismes de protection de la santé publique, gangrénés par les conflits d’intérêts et l’apathie d’une classe politique travaillée par les lobbies agricoles et agro-chimiques, relativisent. — Laurent Ozon (@LaurentOzon) May 17, 2022

La plupart des personnes qui ont bossé sur ces questions savent désormais que dans les années à venir, les populations des pays industrialisés seront fortement exposées à une défaillance d’une part significative de la population aux fonctions naturelles de reproduction. — Laurent Ozon (@LaurentOzon) May 17, 2022

On peut donc anticiper une augmentation foudroyante des pathologies reproductives, un effondrement des naissances des populations exposées à une dévirilisation (désandrogénisation) et à une augmentation rapide des comportements sociaux qui lui sont associés. — Laurent Ozon (@LaurentOzon) May 17, 2022

La désandrogénisation des sociétés industrielles générera une modification profonde des normes collectives. Les populations malades de ces pollutions auront, comme on le mesure déjà, une influence sur les standards sociaux, les normes de valeurs et comportements collectifs. — Laurent Ozon (@LaurentOzon) May 17, 2022

Les catégories de populations qui échapperont à ce qu’il faut bien appeler une stérilisation collective du fait de leur comportement de consommation ou environnement sanitaire seront confrontées à la pression culturelle et sociale des premiers. — Laurent Ozon (@LaurentOzon) May 17, 2022

On peut anticiper une augmentation de la pression en faveur des alternatives de procréation ou d’adoption, de l’apport génétique de populations non exposées et jusqu’à la promotion large des alternatives familiales et reproductives (polygamie, GPA, etc.). — Laurent Ozon (@LaurentOzon) May 17, 2022

Ces alternatives feront passer la reproduction du stade de fonction libre et naturelle à celle de fonction marchande dépendant de prothèses technologiques. Un pas supplémentaire dans l'artificialisation de notre espèce et sa perte de liberté/dignité. — Laurent Ozon (@LaurentOzon) May 17, 2022

L'effondrement probable des systèmes de prise en charge collective des soins ne permettra plus d’offrir une assistance suffisante au plus grand nombre pour soigner ou assister les populations confrontées aux effets lourds de ces pollutions massives et irréversibles. — Laurent Ozon (@LaurentOzon) May 17, 2022

C'est à ce moment que beaucoup comprendront ce qu'implique le fait de se voir priver d'une fonction libre et naturelle au profit de la technostructure, de l'Etat et des Transnationales. Et particulièrement celle qui distingue une espèce libre d'un animal de batterie ou d'élevage. — Laurent Ozon (@LaurentOzon) May 17, 2022