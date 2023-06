Julien Rochedy : “La France passera d’État-nation à État-policier”

Prévision historique. La France passera d’Etat-nation à Etat-policier.

Compte tenu de l’insécurité infernale en France, je crois qu’il est inéluctable que l’Etat devienne de plus en plus autoritaire, augmentant obligatoirement et progressivement le nombre de forces de l’ordre et…

— Julien Rochedy (@JRochedy) June 17, 2023