Depuis plus de vingt ans, le Danemark mène une des politiques d’immigration les plus restrictives d’Europe, alors que le pays est gouverné par des sociaux-démocrates de centre gauche. Député de ce parti, Kasper Sand Kjær alerte sur les conséquences d’une immigration non contrôlée qui fragilise la confiance des citoyens envers l’État :

Source : LeFigaro.fr