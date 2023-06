Un décret publié dans le Journal officiel algérien du 21 mai 2023 inscrit désormais un passage ciblant clairement la France dans le protocole de toutes les commémorations et cérémonies officielles, en présence du président de la République algérienne démocratique et populaire. Il stipule ainsi que « l’hymne national doit être joué et chanté dans son intégralité, avec ses cinq couplets ».

Source : TRED