A quand le litre de soda à 10 euros ?

L’État pourrait augmenter encore le prix du paquet de cigarettes, officiellement pour décourager le tabagisme en rendant l’accès à ce produit plus difficile car plus coûteux. Pourquoi, toujours dans l’idée d’améliorer la santé des gens, ne pratiquons-nous la même politique de dissuasion à l’égard des sodas par exemple, autre produit hautement nocif, sans valeur nutritionnelle et générateur de maladies nombreuses ? C’est la question que pose Jonathan Sturel sur YouTube :